SNP, Gazzeli Öğrencilere Eğitim İzni İçin Hükümete Çağrı Yaptı

İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Bob Doris, Gazze'deki Filistinli öğrencilerin İskoçya'daki üniversitelerde öğrenim görmelerine izin verilmesi için İngiltere hükümetine çağrıda bulundu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, SNP milletvekili Doris, İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi hükümetini, Gazze'deki Filistinli öğrencilerin önünü tıkamakla suçladı.

İskoç milletvekili Dorris, "Gazzeli öğrenciler zaten akıl almaz acılar yaşadı. Onlara yapılacak en az şey İskoçya'da güven içinde eğitim görme fırsatını tanımaktır, ancak İşçi Partisi kapıları yüzlerine kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetteki İşçi Partisi'nin lideri ve İngiltere Başkanı Keir Starmer'ı, Filistin konusunda sürekli duyarsız kalmakla eleştiren Dorris, partisi SNP'nin her zaman Filistin'in tanınmasından ve Gazze'deki saldırıların durdurulmasından yana olduğunu dile getirdi.

Dorris'in açıklamaları, Edinburgh Üniversitesi'nde doktora öğrenimine kabul edilen 32 yaşındaki Shaymaa Abulebda adlı Filistinli öğrencinin vize işlemleri nedeniyle İskoçya'ya gelememesi üzerine yapıldı.

İskoçya'daki tam burslu programlara kabul edilen 10 Gazzeli öğrenciden biri olan Abulebda, Gazze'deki biyometrik işlem merkezinin kapalı olması ve İsrail'in tüm çıkış yollarını kapatması nedeniyle öğrenci vizesi işlemlerini tamamlayamıyor. Abulebda'nın, normal şartlarda 1 Eylül'de Edinburgh Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı alanında doktora programına başlaması gerekiyor.

Filistinli öğrenci Abulebda da yaptığı açıklamada, "İskoçya'ya gelmek sadece akademik yolculuğuma devam etmemi değil, aynı zamanda fiziksel güvenlik içinde yaşamamı da sağlayacak." ifadesini kullandı.

İngiltere Parlamentosu milletvekilleri de Filistinli öğrenciler için Başbakan'a mektup yazmıştı

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney de daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den öğrencilere destek olunması gerektiğini belirterek, İngiltere hükümetine elinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunmuştu.

Swinney, İskoç Eğitim Bakanı Jenny Gilruth'un 13 Ağustos'ta İngiltere hükümetiyle bu konuda temas kurduğunu aktarmış ve Fransa, İrlanda ve İtalya'nın kendi ülkelerine öğrenci tahliyesi gerçekleştirdiğini hatırlatmıştı.

İngiltere Parlamentosundaki yaklaşık 80 milletvekili de 6 Ağustos'ta Başbakan Starmer'a açık mektup yazarak, 78 Gazzeli öğrencinin kurtarılması için adım atılması çağrısında bulunmuştu.