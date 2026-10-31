SNS'te Vucevic'in Vucic'i genel başkanlığa önerme teklifi oy birliğiyle kabul edildi

Sırp İlerleme Partisi (SNS) Genel Başkanı Milos Vucevic, partinin olağanüstü kurultayının 13 Aralık'ta toplanmasını önererek eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i genel başkanlığa aday gösterdi.

Vucevic, başkent Belgrad'da düzenlenen SNS Ana Komite toplantısında konuştu.

Milos Vucevic, yeni parti yönetiminin seçileceği ve partinin sonraki seçimlere hazırlanacağı olağanüstü kurultayın 13 Aralık'ta toplanmasını ve Vucic'in genel başkanlığa geri dönmesini önerdi.

Partiyi Sırbistan Ulusal Meclisinde ve belediyelerde zorlu bir siyasi mücadelenin beklediğini belirten Vucevic, partinin hayatında yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini ifade etti.

Vucevic, demokratik olanın, önceki dönemde yaptıklarının hesabını vermek olduğunu belirterek, "Parti de ne kadar zor olursa olsun yeni bir iyimserlik ve güçle gelecekteki siyasi mücadelelere hazır olmalıdır." dedi.

Toplantıya katılan 657 Ana Komite üyesi, Vucevic'in önerisini oy birliğiyle kabul etti.

"Gerçeklerden kaçan bir genel başkan olmak istemiyorum"

Toplantıda konuşan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de parti üyelerinin siyasi faaliyetlerini yenilemesi ve vatandaşlarla çok daha fazla görüşmesi gerektiğini söyledi.

Vucic, üyelerden "Öğrenci Listesi"ni kimsenin beklemediği kadar kısa sürede yenmek için ellerinden gelen en güçlü mücadeleyi vermelerini istedi. Bunun için kendilerinin de değişmesi ve daha sıkı çalışması gerektiğini belirtti.

Vucic, genel başkanlık önerisine ilişkin doğrudan kabul yönünde bir açıklama yapmadı. "Gerçeklerden kaçan bir genel başkan olmak istemiyorum." diyen Vucic, kurultayda yaptığı ciddi hataları tek tek açıklayacağını kaydetti.

Sırbistan'da 25 Ekim'de yapılan genel seçimde "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olarak seçime giren Vucic, Öğrenci Listesi'ne karşı kaybetmişti.

Öğrenci Listesi, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisi'nde tek başına hükümeti kuracak milletvekili sayısına ulaşırken, SNS, 2012'den bu yana sürdürdüğü iktidarı kaybederek muhalefete geçmişti.

Vucic, 2017'de cumhurbaşkanı seçildikten sonra da parti başkanlığını sürdürmüştü. Parti başkanlığı görevini Mayıs 2023'te Kragujevac'taki kurultayda Vucevic'e devretmişti.