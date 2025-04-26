Sobadan Sızan Gazdan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı.
Karahisar Mahallesi Hafız Eminler Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Sabri Uçar (84) ve Zeliha Uçar'dan (84) bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde çifti hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, Sabri Uçar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karbonmonoksit gazından etkilenen eşi ise Tavas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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