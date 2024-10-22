Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme

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Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Merkez Şahsüleyman Mahallesi'ndeki evlerinde kömür sobası yanarken uyuyan anne N.A. (56) ve oğlu K.A. (22), bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınlarınca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri öğrenildi.