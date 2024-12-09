Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme

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Ağrı'nın Yurtpınar köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, durumu ağır olan eşi tedaviye alındı.

İl merkezine bağlı Yurtpınar köyünde yaşayan Fatma Ö. ile kocası Çetin Ö'den haber alamayan yakınları, durumu köylülere bildirdi.

Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çifti ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Fatma Ö, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, durumu ağır olan kocası ise Erzurum'a sevk edildi.