Sobanın Patlaması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle soba patladı.
Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?