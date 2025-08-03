Soçi'de İHA Saldırısı: Petrol Deposunda Yangın

MOSKOVA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Soçi'de Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucu bir petrol deposunda yangın çıktı.

Rusya Bölgesel Acil Durum Müdahale Merkezi pazar günü erken saatlerde düzenlenen saldırıda 2.000 metreküp petrol ürünü içeren bir yakıt tankının alevlere teslim olduğunu bildirdi.

Soçi Belediye Başkanı Andrei Proshunin ise sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşanan olayı doğrulayarak, acil durum kurumunun olay yerinde aktif olarak çalıştığını ifade etti.

Proshunin açıklamasında, "Adler bölgesinde, insansız hava aracının enkazı petrol ürünleri bulunan bir tanka düşerek yangına neden oldu. Yangına müdahale çalışmaları başladı. Toplam 127 personel ve 35 adet ekipman olay yerinde bulunuyor" dedi.