SODAM'dan Kur'an Kursuna Hatim Töreni - Son Dakika
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SODAM'dan Kur'an Kursuna Hatim Töreni

SODAM\'dan Kur\'an Kursuna Hatim Töreni
17.06.2026 12:36
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Edirne'de, Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan 25 kursiyere belge ve hatim takdim edildi.

Edirne Valiliği Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan kursiyerler için hatim ve belge takdim programı gerçekleştirildi.

Taşlık Cami'sinde düzenlenen programda kursu başarıyla tamamlayan 25 kursiyere belgeleri verildi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı törende yaptığı konuşmada, Edirne'de faaliyet gösteren üç SODAM'ın çeşitli eğitimlerle vatandaşların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu söyledi.

Merkezlerde yürütülen çalışmaların yalnızca meslek edindirmeye yönelik olmadığını belirten Subaşı, "SODAM'lar yalnızca meslek öğretim merkezi değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal dayanışma ve kaynaşmasını güçlendiren önemli merkezlerdir." dedi.

SODAM'ların dayanışma ve kaynaşmanın da önemli adreslerinden biri olduğunu dile getiren Subaşı, kursiyerlerin burada yeni beceriler kazanırken güçlü sosyal bağlar kurduğunu ifade etti.

SODAM Müdürü Tezcan Fidan da bağlı üç merkez bulunduğunu, bunların ikisinde eğitim gören yaklaşık 25 kursiyerin ekim ayında başlayan Kur'an-ı Kerim kurslarını tamamladığını belirtti.

Hatim ve belge takdim programını ilk kez bir camide düzenlediklerini aktaran Fidan, "Kur'an-ı Kerim kursunu tamamlayan kursiyerlerimiz için düzenlediğimiz hatim ve belge takdim programını ilk kez bir camide gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Program, hatim duası ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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