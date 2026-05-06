Şoförden DMD Hastalarına Destek - Son Dakika
06.05.2026 01:03
Muğla'da halk otobüsü şoförü Naciye Demirtaş Daş, DMD hastalarına destek için şiir kitabı çıkardı.

MUĞLA'da halk otobüsü şoförü Naciye Demirtaş Daş (41), Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarına destek olmak amacıyla yazdığı şiirleri kitaplaştırdı. Daş, yayımladığı kitabın tüm gelirini, DMD hastalarına bağışlayacağını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Naciye Demirtaş Daş, çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü şiir tutkusunu sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü. DMD hastalarına destek olma amacıyla kaleme aldığı şiirlerden 41'ini bir araya getiren Daş, 24 sayfadan oluşan 'Aşk Bir Tufan' adlı kitabını yayımladı. Kitapta aşk, sevgi, doğa, duygu, umut ve yaşam mücadelesi temaları işlendi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Naciye Demirtaş Daş, şiir yazma sürecinin uzun yıllara dayandığını belirterek, "İlkokul, ortaokul ve lisede yazdığım şiirleri biriktiriyorum. 25 yıllık bir şiir arşivim var. Seçtiğim şiirlerimden bir kitap oluşturmayı hayal ediyordum. Otobüs şoförlüğü hayalimi evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra gerçekleştirdim. Kitabımı çıkarmamdaki en büyük etken, DMD hastalarına yönelik farkındalık oluşturma isteğim oldu. Kitabımın tüm gelirini DMD hastalarına bağışlayacağım" dedi.

Mesleğinde kadın çalışan sayısının artmasının kendisi için gurur verici olduğunu dile getiren Daş, "'Kadın' diye ayrıştırılmamamız gerekiyor. Babam 'Seninle gurur duyuyorum' diyor. Babamın 4 erkek kardeşi var. Baba mesleğini devam ettiren tek kişi benim" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı şoförlerinden Yasemin Bulut da "Naciye, azimli ve başarılı bir arkadaşımız. Özellikle kitabının gelirini DMD hastalarına bağışlayacak olmasından dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

