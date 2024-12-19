Şoförden Örnek Davranış

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Afyonkarahisar'da belediye halk otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.

Kentte Anıtpark-Otogar seferi yapan belediye halk otobüsünün içerisinde oturan bir yolcu epilepsi nöbeti geçirdi.

Yolcunun rahatsızlandığını fark eden otobüsteki bazı vatandaşlar, hemen müdahale etti.

Otobüs şoförü Mehmet Tınastepe de araçta yaşanan olayı aynadan takip etti.

Tınastepe, hastayı otobüsle yaklaşık 5 dakika mesafedeki Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü.

Burada otobüsten alınan hasta, sedyeyle hastaneye taşınarak tedavi altına alındı.

Tınastepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı 16 Aralık'ta otobüsün içerisindeki bir yolcunun rahatsızlandığını araç içerisindeki aynadan fark ettiğini söyledi.

Hastayı hemen otobüsle 5 dakika mesafedeki hastaneye götürdüğünü aktaran Tınastepe, "Hastayı araç içerisinden alarak sedyeye bıraktık. Hastaneye götürüldü. Ondan sonra seferime devam ettim. Bunu insanlık namına yaptım." ifadesini kullandı.

Öte yandan yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar, araç içerisindeki bir yolcunun titremeye başladığını görüyor, ardından yanına gidip müdahale ediyor.

Yolculardan biri, otobüs hastaneye ulaşıncaya kadar hastanın yanında bekliyor.

Otobüs hastaneye ulaştığında sürücü Tınastepe ve bir yolcu, hastayı otobüsten indiriyor.