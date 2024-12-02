Soğuk Hava Ve Zorlu Çalışma Koşulları: Emekçi Kadınların Mücadelesi - Son Dakika
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Soğuk Hava Ve Zorlu Çalışma Koşulları: Emekçi Kadınların Mücadelesi

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Bolu'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle birlikte emekçi kadınlar, soğuk havaya rağmen güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Havaların zorlu şartlarına karşı özveriyle çalışan kadınlar, ısınmak için teneke içinde ateş yakmak durumunda kalıyor.

02.12.2024 21:16  Güncelleme: 21:20
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Emekçi kadınların soğuk havada zorlu mesaisi

BOLU - Bolu'da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü günlerde emekçi kadınlar, soğuk havaya rağmen güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlar, soğuktan korunmak için teneke içinde yaktıkları ateşle ısınıyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan kadınlar, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor. Yol kenarlarında ve parklarda güzelleştirme çalışmaları yürüten kadınlar, zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Soğuk havada zorlu mesai yapan emekçi kadınlar, teneke içerisinde yaktıkları ateşle ısınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Özveriyle çalıştıklarını söyleyen Selma Taşdemir, "Her işi olduğu gibi bizim işin de zorluğu var ama severek yapıyoruz. Isınmak için de ateş yaktık" dedi.

İşini severek yapan personellerden Havva Acar, "10 senelik işçi olduğumuz soğuk havaya alışkınız" diye konuştu.

Yaptığı işten keyif aldığını dile getiren Muradiye Toksal ise "Park ve bahçelerin neşesiyim. Tanju Başkanımı da çok seviyorum. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Soğuk havada üşüyoruz tabii ama işimizi de yapmak zorundayız. Bizim başkanımızın sevgisi bizi ısıtıyor" dedi.

Soğuk Hava Ve Zorlu Çalışma Koşulları: Emekçi Kadınların Mücadelesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Soğuk Hava Ve Zorlu Çalışma Koşulları: Emekçi Kadınların Mücadelesi - Son Dakika

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