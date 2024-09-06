Söğütlü'de 25 Kilometrelik Atık Su ve İçme Suyu Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Söğütlü'de 25 Kilometrelik Atık Su ve İçme Suyu Projesi Tanıtıldı

Söğütlü\'de 25 Kilometrelik Atık Su ve İçme Suyu Projesi Tanıtıldı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 25 kilometrelik atık su ve içme suyu projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hazırlanan projenin tanıtım töreninde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, bu yatırımı şehre kazandırmanın gerçekten büyük bir iş olduğunu belirtti.

06.09.2024 12:18
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 25 kilometrelik atık su ve içme suyu projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından hazırlanan projenin tanıtım töreninde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, bu yatırımı şehre kazandırmanın gerçekten büyük bir iş olduğunu belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür eden Bayraktar, "Başkanımız hizmet konusunda işini bilen adımlar atıyor. Kısa sürede Sakarya'yı önemli projelerle buluşturdu. AK Parti belediyeciliği demek, hizmet demek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Alemdar'ın şehircilik konusunda deneyimli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde şehre kattığı hizmetlerden dolayı Alemdar'a teşekkür ediyorum. Yusuf Başkanımızın hem altyapıda hem üstyapıda Sakarya'ya kazandırdığı projeler şehrimize değer katıyor." diye konuştu.

-"Kentsel dönüşümü merkeze almak zorundayız"

Alemdar da kenti öncü bir şehir haline getirmek istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bugün SASKİ'nin yapacağı yatırımlar sadece buradan ibaret değil. Proje için 25 kilometre diye genel bir ifade kullandık. Ara sokaklar ve abone bağlantıları hesaplandığında projemiz, yaklaşık olarak 40 kilometre bir uzunluğa tekabül ediyor. Tüm maliyeti ise 250 milyon lira gibi bir rakama çıkıyor. Biz böylesine büyük bir projeyi 1 lira kredi kullanmadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla hayata geçirdik. Altyapıyı bitirip, üstyapıda ise estetik ve güvenli binaların olduğu bir Sakarya inşa etmek istiyoruz. Sakarya'yı yeşilin, mavinin her tonunu bünyesinde bulunduran kardeşliğimizin pekiştiği bir şehir haline getirmek istiyoruz."

Alemdar, kentsel dönüşümün Sakarya için "aciliyet" olduğuna işaret ederek, "Birinci önceliğimiz her zaman olduğu gibi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümü merkeze almak zorundayız. Kentsel dönüşümü öncelikli olarak ele almazsak, çok can kaybedeceğiz. Gittiğimiz her yerde kentsel dönüşümü vatandaşlarımıza hatırlatmalıyız. Biz planlamayla kimseyi mağdur etmeden, hem vatandaş hem de kamu desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız." şeklinde konuştu.

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt da projenin gelecek nesillere miras olduğunu dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın ilçemize kazandırdığı çok kıymetli bir proje var. Söğütlü şehirciliğiyle örnek bir ilçe olacak. Burada yapacağımız hizmetlerin temeli altyapıdır." dedi.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan da proje hakkında bilgi vererek, 13 kilometre yeni atık su hattı yapacaklarını, aynı zamanda mevcut 12 kilometre içme suyu hattını yenileyeceklerini bildirdi.

Törene, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söğütlü'de 25 Kilometrelik Atık Su ve İçme Suyu Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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