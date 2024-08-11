Sokak hayvanları yararına antika müzayedesi düzenlendi - Son Dakika
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Sokak hayvanları yararına antika müzayedesi düzenlendi

Samsun'da geliri sokak hayvanları yararına antika müzayedesi düzenlendi. Taşhan'da düzenlenen müzayede, birbirinden güzel ürünleri antika severlerin beğenisine sunarken, elde edilen gelir sokak hayvanlarına yardım amacıyla kullanılacak.

11.08.2024 15:57
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Sokak hayvanları yararına antika müzayedesi düzenlendi

SAMSUN - Samsun'da geliri sokak hayvanları yararına antika müzayedesi düzenlendi.

Samsun' un İlkadım ilçesi Samsun Büyükşehir Belediyesi yanında faaliyet gösteren Taşhan'da geliri sahipsiz sokak hayvanları yararına düzenlenen antika müzayedesinde bir birinden güzel ürünler antika severlerin beğenisine sunuldu.

Taşhan İşletmecisi Murat Saraç yaptığı açılış konuşmada," Bizim Büyükşehir Belediyesini temsilen burada bir sanat atölyesini kurma projemiz var. Unutulmaya yüz tutmuş zanatkarlar, evrelsel, yöresel ve bölgesel sanatçılardan atölye kurmak istiyoruz. Türk toplumunu, Samsun'u, Samsun'un çocuklarını sanatla buluşturmak istiyoruz. Gastronomi ile de buluşturmak istiyoruz. Hem gastronomi, hem sanatın, hem zanatın bir arada olduğu, sosyal, kültürel ve entelektüel bir ortam oluşturmak istiyoruz. Samsun halkına bu hizmeti sunmak istiyoruz" dedi.

Saraç, kursların ücretsiz olarak düzenleneceğini de hatırlattı.

Müzayedede bir birinden güzel seçilmiş ürünler açık artırma usulü alıcılarına teslim edilirken, elde edilen gelirin sokak hayvanları yararına kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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