AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeyi TBMM gündemine getirmeyi planlıyor - Son Dakika
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AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeyi TBMM gündemine getirmeyi planlıyor

AK Parti, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye getirmeyi planlıyor. Kanun teklifinde, hayvanları sokağa atanlara ve kaçak üretim yapanlara ceza verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, ötanazi uygulamasıyla ilgili Veteriner Hizmetleri Kanunu'nda formül aranıyor. AK Parti ayrıca, vergi paketiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

28.06.2024 17:37
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HABER: DİLAN KUTLU

(TBMM)- Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme üzerindeki tartışmalar sürerken; AK Parti, kanun teklifini tatile girmeden TBMM gündemine getirmeyi planlıyor. Hayvanseverlerin "uyutma, öldürme ve ötanazi" tepkisi üzerine Veteriner Hizmetleri Kanunu'ndaki "hastalıklı, saldırgan, kuduz riski taşıyan sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması" hükmüne barınaklardaki hayvanların da dahil edilmesi formülü üzerinde durulurken, hayvanlarını sokağa atanlara ve kaçak üretim yapıp, yavruları sokağa atanlara 50 bin lira ceza verilmesi öngörülüyor.

AK Parti, TBMM'nin yaz tatiline gireceği 31 Temmuz'a kadar 9. yargı paketi, sokak hayvanları ve vergi paketiyle ilgili kanun tekliflerini geçirmeyi planlıyor. Söz konusu kanun teklifleriyle ilgili taslak çalışmaları ise sürüyor.

AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre, yargı paketine birkaç madde daha eklenmesi, kamuoyunda tepki yaratan 'etki ajanlığı" yerine 'casusluk' suçlarıyla ilgili bir düzenleme yer alacağı belirtiliyor. Yapılan çalışmalarda " Türkiye'de devletin güvenliği aleyhine yabancı bir devlet ya da organizasyonun çıkarları veya talimatları" çerçevesinde suç işleyenler ile istihbari faaliyette bulunanların "casuslukla" suçlanması üzerinde duruluyor.

6284 sayılı kanundaki 'zorlama hapis' kalacak

Pakette, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da kadına yönelik şiddete karşı önleyici tedbir olarak uygulanan "zorlama hapis' hükmünün kaldırılmasına yönelik bir düzenlemenin yer almayacağı kaydediliyor.

Ötanaziye, Veteriner Hizmetleri Kanunu'yla formül aranıyor

AK Parti, 'uyutma, öldürme ve ötanazi' nedeniyle hayvanseverlerin sert şekilde eleştirdiği sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeye formül arıyor. Ötanazinin kanun teklifinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki "Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir" hükmünden yola çıkılarak formüle edileceği belirtiliyor.

5996 sayılı kanunundan yola çıkarak bazı kavramları üretmeye çalıştıklarını, kanun teklifi metninin gelecek hafta şekilleneceğini kaydeden AK Parti yetkilileri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hayvanları sadece kısırlaştırmak sürdürülebilir bir şey değil"

"Uygulamayı değiştireceğiz. Şu anki uygulamamız hayvanları sokaktan almak, barınaklara götürmek orada kısırlaştırmak, aşısını vurmak çip veya kulaklık takarak alındığı yere bırakmak. Bu uygulama sürdürülebilir bir şey değil. Neden? İnsanı, çevreyi, hayvanı koruma üzerinde bir sistem inşa etmemiz lazım, bu da nedir? Sokak güvenli bir alan değildir. Sokakta açlık, soğuk, hastalık var ve ölüm tehlikesi var. Bizim nitelikli barınak oluşturmamız lazım. Hayvanların barınaklara alınması, aşılanması, kısırlaştırılması ve güçlü bir şekilde sahiplendirme politikası uygulamamız gerekir. Onun için de Tarım Bakanlığı'mızın bütçe desteğinin arttırılması hem sahiplendirme hem de kısırlaştırma imkanının geliştirilmesinde bakanlık güçlü destek verecek."

Hayvanlarını sokağa terk edenlere mevcut yasada 5 bin olan para cezasının 40-50 bin liraya çıkarılacağını belirten AK Parti yetkilileri, cins üretim yapıp fazla yavruları sokağa atanlara da ceza verileceğini kaydetti.

Ötanazi tartışmalarını da değerlendiren AK Parti yetkilileri, üzerinde durulan düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"5996 sayılı Veterinerlik Kanunu'nun 9. maddesi var, oradaki maddeyi okuduğumuzda kuduz olan, hastalık taşıyan, takattan düşmüş, beslenme bozukluğu yaşayan hayvana aynı zamanda biz ötanazi yoluyla hayatına son verilmesi, öldürülmesi zaten mevcut kanunda var.

Sokaktan hayvanı aldığımızda barınakta hayvanın güvenli yaşaması gerekiyor. Kuduz riski taşıyan veya saldırgan hayvanların bir arada yaşaması diğer köpeklere zarar veriyor. Bu köpeklerin ayrıştırmaları lazım. Barınaklarda diğer köpeklere zarar veren köpeklerin de 5996 kanunla beraber hayvan sağlığını korumak adına bu kapsamda olanların ötanazi yoluyla hayatlarına son verilmesi gerekiyor ki diğer hayvanlara bakabilelim.

Mahallede herkesin sevdiği köpeklerle hiçbir sorunumuz yok. Saldıran, zarar veren, kuduz riski temastan kaynaklı taşıyanlar... Çok istisna olacak bunlar esas barınakların nitelikli hale getirilerek, barınaklarda nitelikli yaşam alanları genişleterek devam edecek barınak ortamını bozan hastalık hususunda zarar vermeyenlerde yaşam devam edecek. Veteriner Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesine göre, bu hizmet yapılır diyor.

Barınaklarda nitelikli doğal yaşam alanı oluşturulacak doğal yaşamına devam edecek ama o ortamımızı bozacak köpeklerimizin de 5996 sayılı yasada belirlenmiş bu maddeye göre yer alan ötanazi ile hayatlarına son verecek."

Vergi paketi hazırlıkları sürüyor

AK Parti yetkilileri, yeni vergi paketi taslağının henüz oluşturulmadığını, kamuoyuna yansıyan taslakta yer alan "bahsiş, motokuryeler, yem ve gübreden vergi alınması"na ilişkin düzenlemenin teklifte olmayacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Hayvan Hakları, Çevre, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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