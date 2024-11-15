HAYATINI KAYBETTİ
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde sokak ortasında kavga ettiği E.C. tarafından sırtından, göğsünden ve bacağından bıçaklanan Mahmoud Rahmani, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Rahmani'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Gözaltında bulunan cinayet şüphelisinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Sokak Kavgasında Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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