Sokak Kavgasında Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

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HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde sokak ortasında kavga ettiği E.C. tarafından sırtından, göğsünden ve bacağından bıçaklanan Mahmoud Rahmani, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Rahmani'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gözaltında bulunan cinayet şüphelisinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.