Sokak kedisi, kulağındaki tümörle veteriner hekimin ayağına gitti - Son Dakika
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Sokak kedisi, kulağındaki tümörle veteriner hekimin ayağına gitti

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Zonguldak'ta bir sokak kedisi, veteriner hekimin dikkati sayesinde kulağındaki tümörün teşhis edilmesiyle tedavi altına alındı. Kedinin kliniğe gelerek yardım istemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Veteriner hekimler, kedinin sağlığına kavuşması için gerekli tedaviyi yapacaklarını belirtti.

04.05.2024 13:13
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Sokak kedisi, kulağındaki tümörle veteriner hekimin ayağına gitti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sokak kedisi veteriner kliniğine böyle geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir sokak kedisi, başını yan tutarak veteriner hekimin ayağına gitti. Kedide anormallik olduğunu fark eden hekim, muayenede kulağında tümör olduğunu fark etti. Kedi tedavi altına alındı.

Şehir merkezinde özel veteriner kliniğinde veteriner hekim olarak görev yapan Suat Olucak, hayvan sever Seda Mercan ile kliniğin girişinde sohbet etmeye başladı. Bir süre sohbet eden ikili, sokak kedisinin kliniğin kapısına geldiğini fark etti.

Kediyi içeriye çağıran Olucak, bir süre sevdiği kediye mama verdi. Kedinin mamaya yöneldiği sırada başını eğik tuttuğunu fark eden Olucak, anormal bir durum olduğunu fark edince muayenehaneye getirdi.

Kedinin kulağından içeriye kamera ile bakan veteriner hekim, kanamalı tümör olduğunu ve sağlık durumunun da ciddi olduğunu fark edince tedavi süreci başlattı.

"Tedavi yardımını geri çevirmedik"

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda kedinin tedavi olmak için kendilerine geldiğini anlatan klinik hekimlerinden Fatih Yaman, "Arkadaşımız kendisi tedavisinin yapılacağı kliniği bulup, gelip, bizden yardım isteyen bizim de yardımı geri çevirmediğimiz bir arkadaşımız. Kulağında polip (tümör) sıkıntısı olan bir arkadaş. Polipin cerrahi yolla uzaklaştırılması gerekiyor. İlk amacımız tedaviye bununla başlamak. Eğer tedavimiz bununla beraber olumlu sonuç verirse ekstra başka bir operasyona gerek kalmadan bu arkadaşımız sağlıklı şekilde hayatına devam eder" dedi.

"Misafirperverliğimizi göstermek istedik"

Operasyon sırasında tümörün şiddetine göre iç kulak yolunun tamamen alınma durumunun da olabildiğine vurgu yapan Yaman, "Çok tecrübe isteyen aynı zamanda zor, hasta için de zor olan bir operasyon. Yine aynı şekilde tedavisine kliniğimizde devam edilecek. Bizim misafirimiz olmayı seçti. Biz de misafirperverliğimizi ona göstermek istedik. Kendi ayaklarıyla geldi. Şu anda genel durumu iyi. En yakın zamanda sağlığına kavuşacak" şeklinde konuştu.

Hekimin dikkati hastalığını ortaya çıkardı

Kedinin; hastalığın etkisiyle beraber başını yan tuttuğuna dikkat çeken Yaman, veteriner hekim Suat Olucak'ın dikkati sayesinde hastalığın teşhis edildiğini belirtti. Yaman, "Bu da bizim karşılaştığımız durumlar. Hasta sağ kulağı tarafına başını yatırarak aslında sağ kulağında sıkıntı olduğunu beden diliyle beraber aktarmaya çalışıyor. Hekimimiz Suat bey bu durumu fark ederek teşhisini koyuyor" dedi.

Kedinin operasyondan iki üç hafta sonra iyileşme süreci olacağını söyleyerek "Herhangi bir sıkıntı olmadan hastamızı sağlığına kavuşturmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

"İçeriye girdiğinde kafası yandı, sanki bir şey anlatmaya çalışıyordu"

Veteriner hekim Suat Olucak ile sohbet ettikleri esnada kediyi kliniğin önünde tesadüf gördüklerini anlatan hayvan sever Seda Mercan, "Karnının acıktığını düşündük. Yemek vermek istedik. İçeriye geldi. Mamayı yemedi. Kafası yandı. Çok ilginçti. Sanki Bir şey anlatmaya çalışıyordu. Kafasında bir problem olduğunu düşündük. Suat hoca muayeneden sonra kulağında tümör olduğunu söyledi. Çok şaşırdım. Tesadüf" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, kedi, Hayvan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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