Sokak Köpekleri Saldırdı, 12 Yaşındaki Kız Kurtarılamadı

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KURTARILAMADI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem Teker (12), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.