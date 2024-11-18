Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 13 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 13 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 13 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Çubuk'ta 13 yaşındaki Alperen Tekyürek, mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

18.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Alperen Tekyürek (13) ailesine ait mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gökçedere Mahallesi Hilderesi mevkisinde meydana geldi. Alperen Tekyürek, evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mandıraya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kolundan ve sırtından yaralanan Alperen Tekyürek, yoldan geçen bir kişinin müdahalesi ile kurtarılarak, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi yapılan Tekyürek, Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Alperen Tekyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan 13 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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