Sokak Ortasında Darp Anları Görüntülendi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin sokak ortasında darp edildiği anlar, DHA muhabiri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Yahya Topkaya Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi, sokak ortasında diğer 2 kişiyi darbetti. Dövülen 2 kişinin, arbede sırasında 'Ağabey yapma' dediği görüldü. Taraflar, arbede sonrası sokaktan ayrıldı. O anlar, DHA muhabiri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,