Sokakta Bıçaklama: Bir Kişi Öldürüldü

OSMANİYE'de sokak ortasında tartıştığı Bayram Güloğlugil'i (66) bıçakla öldüren Ökkeş Gök, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Ökkeş Gök ve Bayram Güloğlugil, sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ökkeş Gök, cebinden çıkardığı bıçakla Güloğlugil'e saldırdı. Güloğlugil, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güloğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güloğlugil'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Gök ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.