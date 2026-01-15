Söke Belediyesi, Kendi Serasında Toplam 9 Bin 635 Çiçek ve Bitki Yetiştirdi

(AYDIN)- Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca belediye serasında ürettiği 9 bin 635 çiçek ve bitkiyi, ilçenin parklarına, refüjlerine ve yeşil alanlarına dikti.

Söke Belediyesi, serasında aromatik bitkilerden mevsimlik çiçeklere, peyzaj bitkilerinden ağaç türlerine kadar geniş yelpazede üretim gerçekleştirdi. Lavanta, biberiye ve fesleğen gibi aromatik bitkilerin yanı sıra zambak, gazanya, kasımpatı ve papatya gibi çiçek türleri üretildi. Kent estetiğine katkı sağlayan sarmaşık, agave, palmiye, pampas ve alev çalısı gibi peyzaj bitkilerine ek olarak zeytin ve enginar da üretim programında yer aldı. Yılın ilk yarısında yapılan kışlık üretim kapsamında 4 bin 176 adet bitki yetiştirildi. Yazlık üretim döneminde ise lavanta, sardunya, biberiye, kılıç bitkisi, aloe vera, kekik ve çeşitli çiçek türleri başta olmak üzere 5 bin 459 adet bitki üretildi. 2025 yılı üretim verilerine göre, serada toplam 9 bin 635 adet çiçek ve bitki yetiştirildi.

"Kendi yeşilini üreten şehir" vizyonu

Kendi üretimini esas alan bu uygulama ile Belediye, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağladı. Sera üretimiyle dışa bağımlılık azaltılırken, daha ekonomik ve çevre dostu bir peyzaj yönetimi hedeflendi. Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, ilerleyen yıllarda üretim kapasitesinin artırılarak çeşitliliğin daha da zenginleştirilmesini hedeflediklerini belirterek, kenti "kendi yeşilini üreten şehir" vizyonuyla geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini ifade etti.