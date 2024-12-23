Söke Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 2024 Faaliyet Verilerini Açıkladı

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(AYDIN)- Söke Belediyesi, kısa süre önce kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet verilerini açıkladı. Verilere göre, 5 bin 178 kg cam, 16 bin 159 kg kağıt, 689 kg metal, 345 kg pil, 6 bin 466 kg plastik, bin 774 kg bitkisel atık yağ olmak üzere toplamda 30 bin 611 kg atık toplandı.

Söke Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 2024 yılında yürüttüğü çalışmaların verilerini açıklandı. Açıklanan verilere göre, İlçe genelindeki cadde ve sokaklardan 44 ton 780 kg (44 Bin 780 kg) cam, kağıt, metal ve plastik atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Atık Market aracılığıyla 5 bin 178 kg cam, 16 bin 159 kg kağıt, 689 kg metal, 345 kg pil, 6 bin 466 kg plastik, bin 774 kg bitkisel atık yağ olmak üzere toplamda 30 ton 611 kg (30 Bin 611 kg) atık toplandı. Toplanan atıkları atık markete getiren vatandaşlara, 50 Bin 662 puan karşılığında toplam bin 181 ürün verildi.

Vatandaşların kolayca ulaşabileceği noktalara konulan Mobil Atık Getirme Merkezi kutuları da geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına önemli katkı sağladı. Merkezler aracılığı ile bin 588 kg atık toplandı. Pazar yeri ve bahçe atıklarından toplamda 4 Bin 718 kg atık işlenerek 3 Bin 184 kg kompost gübre elde edildi.

507 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı

Toplanan atıkların geri kazanımıyla elde edilen çevresel faydaları şöyle açıklandı: Bin 413 kg atık pil toplanarak, 234 bin metreküp toprağın kirlenmesini önledi. 4 bin 987 kg bitkisel atık yağ ile 4 bin 987 litre biyodizel üretimi mümkün oldu. 73 Bin 272 kg plastik, kağıt, cam ve metal atık geri kazanılarak; 57 Bin 328 litre petrol tasarrufu sağlandı, 254 Bin 086 kWh enerji tasarrufu elde edildi. 162,8 metreküp atık depolama alanı tasarruf edildi. 7 bin 94,45 kg sera gazı salınımı önlendi. 507 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 835 metreküp su tasarrufu sağlandı.

"Destek veren herkese teşekkür ediyoruz"

Söke Belediyesi olarak doğayı ve çevreyi koruma yolunda atılan adımlarla, sürdürülebilir bir geleceğe öncülük etme gayreti içindeyiz diyen Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Sıfır Atık, geri dönüşüm konularında faaliyetlerimiz vatandaşlarımın bilinç ve duyarlılığı ile birlikte artacaktır. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.