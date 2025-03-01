Söke'de Afet Bilinçlendirme Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Söke'de Afet Bilinçlendirme Paneli Düzenlendi

Söke'de düzenlenen panelde, afet koordinasyon planları ve gönüllü kurtarma ekipleri konuşuldu.

01.03.2025 09:16
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Aydın'ın Söke ilçesinde 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla "Olası Afetlere Karşı Dirençli ve Bilinçli Söke" paneli düzenlendi.

Efes Kültür Merkezi'ndeki panelde konuşan AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, kentin afet koordinasyon planlarını tamamlayan nadir illerden olduğunu söyledi.

Planın eş zamanlı tatbikatı yapıldığını ve başarı sağlandığı ifade eden Mumcu, "Tabii eksiklerimiz vardır ve olacaktır. Ancak tüm kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde bu eksikliklerin tamamlanabilmesi için çalışıyoruz. Afet durumlarında alınabilecek tedbir ve uygulamaların dışında gönüllülerin sayısının çok olması ve bilinç çok önemli. Gönüllü kurtarma ekiplerinin sayısının artması içinde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Neval Genç ise afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılabilecek yönetim planlamalarını anlattı.

Söke Belediyesi Afet İşleri Müdürü Mustafa Kemal Sevindik de afetlerle ilgili alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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