Söke'de Ardışık Trafik Kazalarında 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Söke'de Ardışık Trafik Kazalarında 1 Kişi Yaralandı

Söke\'de Ardışık Trafik Kazalarında 1 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde aynı bölgede meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı. İlk kaza, beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana geldi ve sürücü yaralandı. Bir süre sonra ise başka bir beton mikseri ile otomobil çarpıştı ancak bu kazada yaralanan olmadı, sadece araçlarda hasar meydana geldi.

12.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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Aydın'ın Söke ilçesinde aynı bölgede meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 09 R 4191 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Söke- Davutlar kara yolu Ağaçlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

Aynı mevkide yaklaşık yarım saat sonra E.P'nin kullandığı 35 AVM 815 plakalı beton mikseri, karşı yönden gelen N.Ç. idaresindeki 35 HTP 88 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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