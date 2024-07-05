Söke'de düğünde ateş edilmesi sonucu ölen bebek için 5 şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında damadın da bulunduğu 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden damat D.G, babası M.T.G. ile düğünde davetli S.B, Ö.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "delilleri karartma" suçlarından tutuklandı. Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Olay

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde 1 Temmuz Pazartesi günü evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın başına yorgun mermi isabet etmişti.

Ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra aynı mahallede düğünü olan damat D.G, amcası C.G, babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B, Ö.Ç. ve M.B. gözaltına alınmıştı.