Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk hasadı yapılan pamuk, törenle kilogramı 300 liradan fabrikaya verildi.
Söke Ovası'nda sezonun ilk pamuk hasadı, Mutlu Ak'ın 2 dönümlük arazisinde yapıldı. Hasat edilen 120 kilogram pamuk, Söke Çırçır-Yağ-Küspe Fabrikası'na teslim edildi.
Hasat edilen ilk pamuklar, sembolik olarak kilosu 300 liradan alındı.
Hasat törenine, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve üreticiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de İlk Pamuk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?