Söke\'de Kamyonetin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Nevruz Kutlamaları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Nevruz kutlamaları gerçekleştirildi. Farabi Kampüsü Spor Salonu'nda yapılan kutlamalarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Nevruz'un kardeşlik, dostluk ve birlik simgesi olduğunu belirtti. Uluslararası öğrencilerin ülke bayraklarıyla geçişi ve halk oyunu gösterileri de yapıldı. Programda Rektör Özölçer, demir dövdü ve nevruz ateşini yaktı. Protokol üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atladı.