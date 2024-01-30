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Söke'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Söke'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

Söke\'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Yaralandı
30.01.2024 - 11:41,
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Söke- Kuşadası kara yolu Granta rampası mevkisinde M.V.Ş'nin kullandığı 09 AFM 648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucu direk devrildi, ağır hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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