Aydın'ın Söke ilçesinde sulama kanalına devrilen pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.
Özay Usta (52) idaresindeki 09 JR 104 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yörük Mahallesinde sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Usta'nın cenazesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Pikap Sulama Kanalına Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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