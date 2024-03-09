Söke'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Söke'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Söke\'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.B. idaresindeki 09 BV 409 plakalı otomobil ile M.İ'nin kullandığı 09 CAK 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan M.İ. ve T.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bir araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

09.03.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

H.B. idaresindeki 09 BV 409 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi'nde, M.İ'nin kullandığı 09 CAK 20 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.İ. ve aynı araçtaki T.Ş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, başka bir araçtaki araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan 09 CAK 20 plakalı otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söke'de Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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