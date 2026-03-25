Söke'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

25.03.2026 13:49
Jandarma, Söke'de uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ve tarihi eserler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün Söke'de uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 180 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 60 sentetik hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 bong aparatı, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 93 tabanca fişeği, 55 bin TL nakit para ile birlikte 10 tarihi para, 19 sikke, 13 tarihi obje, 1 tarihi yüzük ve Bizans dönemine ait 1 tarihi obje ele geçirildi. Ayrıca suçta kullanıldığı belirtilen 6 cep telefonuna da el konuldu. 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca söz konusu adreslerdeki 4 kişi hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

