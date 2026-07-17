Söke\'de Yangın 7 Saatte Kontrol Altına Alındı

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Söke ilçesi Çalıköy Mahallesi'nde ziraat arazisinde saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 hektar alan zarar gördü.
Melek FIRAT/AYDIN,
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