Söke'de Yılan Balığı Festivali İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Söke'de Yılan Balığı Festivali İçin Geri Sayım Başladı

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Söke'de 12-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 'Serçin Yılan Balığı Festivali' için geri sayım başladı. Balıkçılığın önemli olduğu Serçin, festivalin odak noktası olacak. Zengin programı ve çeşitli etkinlikleriyle festival, bölge halkı ve doğaseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

09.04.2025 16:30  Güncelleme: 17:06
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(AYDIN) - Söke'de "Serçin Yılan Balığı Festivali" için geri sayım başladı. Festival, Serçin Mahallesi'nde 12-13 Nisan günlerinde düzenlenecek.

Bafa Gölü kıyısında yer alan Serçin'in ekonomisinde önemli bir yere sahip balıkçılık ve özellikle yılan balığı, Söke'de düzenlenecek festivalin odak noktası olacak. Son olarak 2017 yılında düzenlenen festivalin yeniden hayata geçirilmesi, bölge halkı ve doğaseverler arasında büyük heyecan yarattı. Zengin programıyla hazırlıkları yapılan festivale, yoğun katılım bekleniyor.

Festivalin ilk günü olan 12 Nisan Cumartesi TRT Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin sahne alacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Orkestrası, Efe Dumancı ve Selcan Temel ise 13 Nisan Pazar günü müzikseverlerle buluşacak. Ünlü dans sanatçısı Burçin Orhon, sirtaki ve ritim grubu eşliğinde özel bir gösteri sunacak. Her iki gün boyunca çeşitli halk oyunları gösterileri de festival alanına renk katacak.

Festival süresince kurulacak satış stantlarında yerel ve organik ürünler ayrıca farklı lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Yeme-içme alanlarının yanı sıra çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanları da minik misafirler için keyifli anlar vadediyor. Ayrıca animasyon ve interaktif gösteri alanları da festival coşkusunu artıracak.

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Sökemizi ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak, bölge habitatının önemli canlısı olan yılan balıklarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz festival için renkli bir program hazırladık. Keyifli bir hafta sonu geçirmek, doğa ve kültürle iç içe eğlenmeyi isteyen herkesi Sökemize bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Söke'de Yılan Balığı Festivali İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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