Söke Değirmencilik'in Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu Düzeltildi

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 13 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu'nda düzeltme yaparak C 2 maddesine kambiyo karları ekledi. 2023 yılı 6 aylık konsolide finansal verilere göre, şirketin Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan gelirlerinin oranı %2,92 olarak belirlendi. Bu oran, toplam gelirlerin 2.032.878.536 TL olduğu dikkate alındığında, uygun olmayan gelirlerin 121.772.463 TL'den, uygun olanların 62.444.576 TL çıkarılmasıyla hesaplandı.

Şirket, esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet veya imtiyaz bulunmadığını bildirdi. Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan varlıkların tutarı 318.149.231 TL, borçların tutarı ise 25.610.103 TL olarak açıklandı. Toplam varlıklar 2.021.041.065 TL, toplam borçlar ise 67.898.102 TL olarak raporlandı. Şirket, bu verilerle Katılım Finans İlkelerine uyum durumunu şeffaf bir şekilde paylaştı.