Söke'deki öğrenciler lösemili çocuklar için saç bağışında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Söke'deki öğrenciler lösemili çocuklar için saç bağışında bulundu

Söke\'deki öğrenciler lösemili çocuklar için saç bağışında bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde 8 ortaokul öğrencisi, lösemi hastası çocuklarla dayanışma amacıyla saçlarını keserek bağış yaptı. 100. Yıl Atatürk Ortaokulu öğretmeni Yasemin Oğuz öncülüğünde başlatılan 'Değerlerimize Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında 8 öğrenci, lösemili çocuklar için saçlarını kesti. Kesilen saçlar peruk haline getirilerek lösemili çocuklara hediye edilecek. Saçlarını bağışlayan öğrencilerden Masal Orçal, lösemili çocukların iyileşmesi için morallerinin iyi olmasının önemli olduğunu belirterek, 'Onları çok sevdiğim için, onların çok mutlu olmasını istediğim için saçımı bağışladım. Çok mutlu oldum.' diye konuştu.

30.04.2024 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde 8 ortaokul öğrencisi, lösemi hastası çocuklarla dayanışma amacıyla saçlarını keserek bağış yaptı.

100. Yıl Atatürk Ortaokulu öğretmeni Yasemin Oğuz öncülüğünde başlatılan "Değerlerimize Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında 8 öğrenci, lösemili çocuklar için saçlarını kesti.

Gazetecilere açıklama yapan Oğuz, kesilen saçların peruk haline getirilerek lösemili çocuklara hediye edileceğini belirterek, "Geçirdikleri hastalıklardan dolayı saçlarını kaybetmiş küçük kardeşlerimize duygudaşlık yapmak, onları bir nebze gülümsetebilmek adına saç bağışı kampanyası düzenledik." dedi.

Saçlarını bağışlayan öğrencilerden Masal Orçal, lösemili çocukların iyileşmesi için morallerinin iyi olmasının önemli olduğunu kaydederek, "Onları çok sevdiğim için, onların çok mutlu olmasını istediğim için saçımı bağışladım. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Lösemi, Aydın, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'deki öğrenciler lösemili çocuklar için saç bağışında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
14:02 Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti Fenomen Reynmen, sevgilisine evlilik teklifi etti
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:28 Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı Sosyal medyada 1 Mayıs provokasyonuna operasyon: 58 gözaltı
13:12 Bülent Uygun’dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak Bülent Uygun'dan çok konuşulacak Galatasaray maçı yorumu: Bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 16:36:22. #1.12#
SON DAKİKA: Söke'deki öğrenciler lösemili çocuklar için saç bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement