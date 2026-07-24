Söke'deki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Söke'deki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

24.07.2026 01:30
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahla ateş etti.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği 7 kişi farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Umut Cabaş (38) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan taraf yakınlarının hastanede yoğunluk oluşturması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söke'deki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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