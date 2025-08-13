Sokoto\'da Camiye Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Kaçırıldı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde camiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Sokoto eyaletine bağlı Wurno köyündeki camide namaz için toplanan kalabalığa saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı.
Sokoto Polis Sözcüsü Ahmed Rufai, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini, kaçırılanları kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
