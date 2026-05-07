Sokoto'da Menenjit Salgını: 33 Çocuk Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde menenjit salgını nedeniyle 33 çocuk yaşamını yitirdi.

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Faruk Abubakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce görülmeye başlanan menenjit hastalığının, eyaletin 8 bölgesine yayıldığını belirtti.

Abubakar, bu bölgelerde 256 şüpheli menenjit vakası tespit edildiğini, salgında 33 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Salgından en fazla 1 ila 15 yaş arasındaki çocukların etkilendiğini aktaran Abubakar, aşırı kalabalık ve mevsimsel kuru rüzgarların bulaşma riskini önemli ölçüde artırdığını, bunun da kuzey eyaletlerinde ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açtığını dile getirdi.

Abubakar, salgının birçok topluluğa yayıldığını, bunun hükümetin salgına karşı acil müdahale çabalarını hızlandırdığını söyledi.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.