Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sokoto eyaletine bağlı Kwallaijiya köyüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler çevreye ateş açtı.
Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.
Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Sokoto'da Silahlı Saldırı: 15 Ölü - Son Dakika
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