Sokoto'da Silahlı Saldırı: 28 Ölü - Son Dakika
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Sokoto'da Silahlı Saldırı: 28 Ölü

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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir camide düzenlenen silahlı saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletine bağlı Ungushi köyünde 14 Ağustos Cuma günü düzenlenen silahlı saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Ahmed Rufai, yaptığı açıklamada, kesin can kaybının henüz belirlenemediğini ancak saldırının ardından 28 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirtti.

Ölenler arasında Ungushi İzala Cuma Camisi Başimamı Aliyu'nun yanı sıra çiftçiler, esnaf ve diğer köy sakinlerinin bulunduğu aktarıldı.

Bölge sakinlerinin aktardığına bilgilere göre, saldırının, 14 Ağustos Cuma günü yerel saatle 14.15'te Müslümanların cuma namazı için camide bulunduğu sırada başladığı ifade edildi.

Motosikletlerle köye gelen silahlı kişilerin caminin önünde durarak cemaati dağıttıktan sonra ardından köy sakinlerine ateş açtığı kaydedildi.

Saldırganların köyden ayrıldıktan sonra geri döndüğü ve farklı yönlerden ateş açmayı sürdürdüğü; bazı ev, iş yeri ve araçların ateşe verildiği, çevredeki yerleşimlerden çok sayıda kişinin daha güvenli bölgelere sığındığı belirtildi.

Ordu, güvenlik önlemlerini yeniden düzenledi

Nijerya Ordusu 8. Tümen Komutanı Tümgeneral Bemgba Koughna, Kebbe'deki ileri operasyon üssü ile çevredeki yerleşimleri ziyaret ederek, güvenlik durumunu değerlendirdi.

Koughna, yaptığı açıklamada, Sokoto ile komşu Kebbi eyaleti arasındaki savunmasız yerleşimlerin korunması ve silahlı grupların bölgeye sızmasının engellenmesi amacıyla güvenlik önlemlerinin yeniden düzenlendiğini söyledi.

Birliklerin bölgede konuşlandırıldığını ve olası tehditlere karşı teyakkuz halinde bulunduğunu anlatan Koughna, bölge sakinlerinden şüpheli hareketler konusunda güvenlik güçleriyle bilgi paylaşmalarını istedi.

Ordu yetkilileri, bölgede son dönemde artan saldırıların "Lakurawa" adıyla bilinen silahlı örgütle bağlantılı olabileceğini belirtirken, Ungushi saldırısının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokoto'da Silahlı Saldırı: 28 Ölü - Son Dakika

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