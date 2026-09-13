SOL Parti\'den LGBTİ+ derneklerine gözaltı tepkisi, serbest bırakılma çağrısı yaptı

(ANKARA) - SOL Parti, LGBTİ+ derneklerine yönelik gözaltılara tepki göstererek, "Gözaltındakiler derhal serbest bırakılsın, LGBTİ+ örgütlerine yönelik baskılar son bulsun" çağrısında bulundu.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "LGBTİ+'lara dönük saldırılara karşı omuz omuzayız. Bu sabah LGBTİ+ derneklerine dönük saldırı ve onlarca kişinin gözaltına alınması tüm toplumu susturmaya dönük gerici saldırılarının bir parçasıdır. Memleketimizi bu gerici faşizmden kurtarana kadar hiçbirimiz 'güvende' değiliz. Gözaltındakiler derhal serbest bırakılsın, LGBTİ+ örgütlerine yönelik baskılar son bulsun" ifadelerine yer verildi.