Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AFA 390 plakalı otomobil Murat köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Solhan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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