Solhan'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi - Son Dakika
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Solhan'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

Solhan\'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar sonucu 2 ağaç devrildi. Yeni Mahalle Bazmana mevkisinde ikamet eden Fahrettin Kırım, rüzgarda 44 önce diktiği kiraz ağacının devrilmesinin üzüntüsünü yaşadı. Kırım, 'Allah beterinden korusun. Buna da şükür, ağaç herhangi birinin üzerine düşmedi. Kiraz ağacımız çok güzel verim veriyordu.' dedi.

27.06.2024 12:44
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ağaçları devirdi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar sonucu 2 ağaç devrildi. Yeni Mahalle Bazmana mevkisinde ikamet eden Fahrettin Kırım, rüzgarda 44 önce diktiği kiraz ağacının devrilmesinin üzüntüsünü yaşadı.

Kırım, "Allah beterinden korusun. Buna da şükür, ağaç herhangi birinin üzerine düşmedi. Kiraz ağacımız çok güzel verim veriyordu." dedi.

Kaynak: AA

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