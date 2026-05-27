Solingen faciasının 33. yılı: Acı tazeliğini koruyor

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında 5 aile bireyini yitiren Genç ailesinin acısı, aradan geçen 33 yıla rağmen tazeliğini koruyor.

Irkçı 4 saldırganın kundakladığı evden kurtulmayı başaran ancak çıkan yangında 2 kızını, 2 kız kardeşini ve yeğenini kaybeden 60 yaşındaki Kamil Genç, yanan evin önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen 33 yıla rağmen acılarının hala dinmediğini söyledi.

33 yıl önce Kurban Bayramı'nda yaşanan faciadan şans eseri kurtulan Genç, "Tam 33 yıl oldu, bu yıl anma bayrama denk geldi. O zamanlar rahmetli annem ile eşim rahmetli kızlarımız Hülya ve Saime'ye bayramlıklarını almışlardı. Bayramlıklarını giyip sevinmeleri hala gözümün önüne geliyor, 33 yıl geçti ama sanki dün gibi. Kurban gelince yine sanki o günleri yaşıyor gibi, şu an gözümün önünde." dedi.

O dönem taksi şoförü olan Genç, yaşananları şöyle anlattı:

"Günlerden cumaydı ve cumartesi sabah taksiyle işe çıkacaktım. O gece 01.30 gibi olay olunca eşimin sesini duydum, uyku sersemliğiyle aşağı indim elektrikleri kapattım. Bir daha içeri giremedim maalesef, evlatlarım ve kardeşlerim şehit oldu. Kardeşlerim yaralandı, yeğenim yaralandı. Bana bir şey olmadı, babam işteydi, birkaç saat sonra işten geldi bakkaldı. Kardeşim Bekir yaralıydı, bana ne yapacağımı sordu. Kardeşim komşu tarafına kendini at dedim. O da kendini attı, öldüğünü zannettim, kalp masajı yaparak hayata döndürdüm. Ne olduğunu sordu, söylemedim. Ambulansla Aachen'daki hastanenin aciline kaldırdılar, 1 yıl hastanede yattı."

Son yıllarda Batılı ülkelerde artan ırkçılığa karşı mücadele etmek için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Genç, birlik ve beraberliği göstermek adına 29 Mayıs'ta Solingen'de düzenleyecekleri anma törenine herkesi davet etti.

Mevlüde Genç'in yaşadığı acıya rağmen verdiği sevgi mesajlarıyla büyüdü

Kundaklama sonucu çıkan yangında babası yanarak ağır yaralanan 22 yaşındaki Can Genç ise bu faciadan 11 yıl sonra doğmasına rağmen, 30 Ekim 2022 tarihinde vefat eden babaannesi Mevlüde Genç'in yaşadığı acılara rağmen verdiği sevgi, birlik ve beraberlik mesajlarıyla büyüdüğünü söyledi.

Genç, "Küçüklüğümden beri bize hep insanlığı, hoşgörüyü, saygıyı ve birlikte yaşamayı anlattı. Yaşadığı büyük acılara rağmen hiçbir zaman nefret dili kullanmadı. Tam tersine insanlara barış ve birlik mesajları verdi. Bu da benim hayatımı ve düşünce yapımı çok etkiledi." dedi.

Üçüncü nesil olarak babaannesi Mevlüde Genç'in bıraktığı değerleri ve mesajları yaşatmaya devam ettiklerini belirten Can Genç, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 yıl önce Mevlüde Genç Derneği'ni kurduk. Çünkü onun söylediklerinin sadece geçmişte kalmaması, genç nesillere de ulaşması bizim için çok önemli. Özellikle okullarda bu konuların anlatılmasını çok değerli buluyoruz. Gençlerin hem geçmişi öğrenmesi hem de hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünü anlaması gerekiyor. Hafıza kültürünü canlı tutmak hepimizin sorumluluğu. Ayrıca babaannemin en büyük hayallerinden biri bir müzenin kurulmasıydı. İnsanların gelip hem yaşananları öğrenebileceği hem de onun mesajlarını hissedebileceği bir yer olmasını istiyordu. Biz de bugün bu hayali gerçekleştirebilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ben onun mesajlarını ve yolunu hayatım boyunca taşımaya devam edeceğim."

Herkesi 29 Mayıs saat 17.00'de düzenlenecek anma programına davet eden Genç, "Birlikte olmak bizim için çok anlamlı olur." ifadesini kullandı.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Solingen faciasında 2 kızı, 2 torunu ve yeğenini kaybetmesine rağmen verdiği birleştirici mesajlarla Almanya'da barış ve uzlaşı simgesi olan Mevlüde Genç ise 30 Ekim 2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.