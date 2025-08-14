Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu bildirdi.
31 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Solomon Adaları'nda 6,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?