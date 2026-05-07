Solomon Adaları'nda Başbakan Manele Görevden Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Solomon Adaları'nda Başbakan Manele Görevden Alındı

07.05.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeremiah Manele, güven oylamasında başarısız olarak Solomon Adaları başbakanlığına veda etti.

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nda Başbakan Jeremiah Manele hükümeti, Ulusal Meclis'teki güven oylaması sonucu görevden alındı.

Radio New Zealand'ın haberine göre, ulusal mecliste düzenlenen olağanüstü oturumda, Manele hükümeti hakkında güven oylaması için önerge verildi.

Muhalif milletvekili Frederick Kologeto liderliğindeki koalisyon tarafından sunulan önergede Nisan 2024 seçimlerinden beri yaşanan "ülke içi siyasi istikrarsızlık" gerekçe gösterildi.

50 sandalyeli mecliste 22 milletvekili Manele hükümetinden yana oy kullanırken 26 milletvekili aksi yönde oy verdi. İki milletvekili oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı Patterson Oti, gazetecilere açıklamasında, güvenoyu alamayan Başbakan Manele liderliğindeki azınlık hükümetinin düştüğünü ve Manele'nin görevinden alındığını bildirdi.

"Ulusal çıkar" mesajı

Karar sonrası konuşan Manele, ulusal meclisi Solomon Adaları halkı için birlikte çalışmaya ve milletvekillerini "ulusal çıkarları parti çıkarlarının önüne koymaya" çağırdı.

Avustralya merkezli ABC News'in haberine göre, yeni bir başbakan seçimi için hükümetin hazırlık yapması amacıyla ulusal meclis süresiz olarak tatil edildi.

Solomon Adaları hükümetinde marttan beri istifalar yaşanıyor, bazı bakanlar muhalefet cephesine geçiş yapıyordu.

Güney Pasifik bölgesinde, yaklaşık 900 bin nüfusa sahip, Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, 6 büyük ada ve 1000'den fazla küçük adacıktan oluşuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solomon Adaları'nda Başbakan Manele Görevden Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay’ın kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay'ın kararını hukukçular yorumladı
14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:27:56. #7.12#
SON DAKİKA: Solomon Adaları'nda Başbakan Manele Görevden Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.