Solomon Adaları'nda Başbakan Manele Görevden Alındı

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nda Başbakan Jeremiah Manele hükümeti, Ulusal Meclis'teki güven oylaması sonucu görevden alındı.

Radio New Zealand'ın haberine göre, ulusal mecliste düzenlenen olağanüstü oturumda, Manele hükümeti hakkında güven oylaması için önerge verildi.

Muhalif milletvekili Frederick Kologeto liderliğindeki koalisyon tarafından sunulan önergede Nisan 2024 seçimlerinden beri yaşanan "ülke içi siyasi istikrarsızlık" gerekçe gösterildi.

50 sandalyeli mecliste 22 milletvekili Manele hükümetinden yana oy kullanırken 26 milletvekili aksi yönde oy verdi. İki milletvekili oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı Patterson Oti, gazetecilere açıklamasında, güvenoyu alamayan Başbakan Manele liderliğindeki azınlık hükümetinin düştüğünü ve Manele'nin görevinden alındığını bildirdi.

"Ulusal çıkar" mesajı

Karar sonrası konuşan Manele, ulusal meclisi Solomon Adaları halkı için birlikte çalışmaya ve milletvekillerini "ulusal çıkarları parti çıkarlarının önüne koymaya" çağırdı.

Avustralya merkezli ABC News'in haberine göre, yeni bir başbakan seçimi için hükümetin hazırlık yapması amacıyla ulusal meclis süresiz olarak tatil edildi.

Solomon Adaları hükümetinde marttan beri istifalar yaşanıyor, bazı bakanlar muhalefet cephesine geçiş yapıyordu.

Güney Pasifik bölgesinde, yaklaşık 900 bin nüfusa sahip, Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, 6 büyük ada ve 1000'den fazla küçük adacıktan oluşuyor.