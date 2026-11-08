SOLOTÜRK 10 Kasım'da Anıtkabir'de saygı uçuşu yapacak, Bakıcı son uçuşuna çıkacak

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de saygı uçuşu gerçekleştirecek.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de yapılacak saygı uçuşunda, Yarbay Murat Bakıcı SOLOTÜRK'teki son uçuşunu gerçekleştirecek ve SOLOTÜRK Kol Komutanlığı görevini Yarbay Erhan Aydemir'e teslim edecek.

Bu uçuşa hazırlık amacıyla çevre tanıma uçuşu yarın saat 12.30'da, prova uçuşu ise saat 16.30'da Anıtkabir'de yapılacak.