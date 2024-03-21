SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi\'nde Gençlerle Buluşacak

Erdoğan: Depreme Ayrılan Kaynakların ve Enflasyonun Bütçedeki Yükü Hafifledikçe Refah Seviyesini Eskisinin Üzerine Çıkartacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de; "Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız" dedi.