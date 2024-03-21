SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Gençlerle Buluşacak - Son Dakika
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SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Gençlerle Buluşacak

SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi\'nde Gençlerle Buluşacak

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Etkinlikte katılımcılar, SOLOTÜRK'ün gösterilerini barkovizyonda izleyebilecek ve pilotlarla söyleşi yapabilecek. 18 yaşın altındaki gençler ücretsiz olarak etkinliğe katılabilecek.

21.03.2024 15:49  Güncelleme: 15:49
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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 23 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte gençlerle bir araya gelecek.

Yeşilköy'deki müzede cumartesi saat 09.00'da başlaması planlanan etkinlikte katılımcılar, SOLOTÜRK'ün gösterilerini barkovizyonda izleyebilecek.

Askeri bando konserinin ardından takımda yer alan pilotlar, katılımcıların sorularını yanıtlayacağı söyleşiye katılacak.

İmza töreniyle sona erecek etkinliğe, 18 yaşın altındaki gençler ücretsiz katılabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SOLOTÜRK, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Gençlerle Buluşacak - Son Dakika

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