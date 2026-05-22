SOLOTÜRK Ordu\'da Göz Doldurdu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Altınordu ilçesindeki Akyazı ve Durugöl sahilinde toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi.
Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, akrobatik hareketleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
SOLOTÜRK'ün Ordu semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
