Solunum Rehabilitasyonu Merkezlerinin Sayısı Artırılmalı

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Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Solunum Rehabilitasyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, ülke genelindeki solunum rehabilitasyonu merkezlerinin sayılarının artırılması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Gülbaş, Pulmoner Rehabilitasyon Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, solunum rehabilitasyonunun önemine işaret etti.

Solunum rehabilitasyonunun akciğer hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak, akciğer ameliyatları öncesi ve sonrasıyla akciğer nakli öncesi ve sonrası uygulanabilen bir tedavi olduğunu belirten Gülbaş, şöyle devam etti:

"Kalıcı ve müzmin solunum sıkıntısı olan hastalarının fiziksel ruhsal durumlarını düzeltmeyi ve sağlık durumunu iyileştirici kalıcı davranışlar kazandırmayı hedefleyen tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi hasta değerlendirmesini takiben hastaya özgü egzersiz programı, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, farklı bölümlerin işbirliğiyle verilen tedavi yaklaşımlarının bütünüdür. Egzersiz programının yanı sıra, beslenme, psikososyal destek, olumlu ve kalıcı davranış değişikliklerini amaçlayan eğitim bileşenlerini içermektedir. Bu yüzden solunum rehabilitasyonu merkezlerinin sayısını arttırmak gerekiyor."